جامعة الملك عبدالعزيز تدشن الموقع الإلكتروني لبرنامج الإثراء الشتوي

تحت رعاية رئيس الجامعة أ.د. عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، دشن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ. د. يوسف بن عبدالعزيز التركي، الموقع الإلكتروني لبرنامج الإثراء الشتوي لجامعة الملك عبدالعزيز (KAUWEP2021) بعنوان «الذكاء الاصطناعي.. التداعيات الحالية والتوجهات المستقبلية»، وسيقام بشكل افتراضي خلال الفترة 9–13/6/1442هـ (24–28/1/2021م)، بحضور وكيل الجامعة للتطوير أ. د. عبدالرحمن بن هلال الطلحي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية أ. د. عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، ووكيلة الجامعة أ. د. هناء بنت عبدالله النعيم، والمشرف العام على إدارة العلاقات الثقافية د. حسين بن موسى الصلاحي، وعدد من القيادات الإدارية.

ويعتبر برنامج الإثراء الشتوي من الممارسات الإثرائية الأكاديمية البحثية؛ إذ يستعرض في نسخته الأولى مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في علوم الهندسة والاقتصاد والطب والتعليم، ويهدف إلى تنمية وتطوير مهارات وكفايات الطلاب، عبر مجموعة من الدورات العلمية والندوات والمحاضرات الأكاديمية المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، وزيارات افتراضية للمعامل العلمية بالجامعة، كما يحتوي البرنامج على مشاركات طلاب الجامعة بملصقات علمية، إضافة إلى برامج وفعاليات ثقافية مصاحبة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن البرنامج يهدف إلى إثراء معارف ومهارات الطلاب في مجال الذكاء الاصطناعي، وخصوصًا في محاور التعلم الآلي، والتعلم العميق، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة النصوص الطبيعية، عبر برنامج علمي مكثف.

بدوره، بيَّن المشرف العام على إدارة العلاقات الثقافية الدكتور حسين الصلاحي؛ أن برنامج الإثراء الشتوي (KAUWEP2021) يناقش التوجهات المحلية والعالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تعزيز الصورة الذهنية لجامعة الملك عبدالعزيز محليًّا وعالميًّا، وتفعيل قنوات التواصل بين الجامعة، وعدد من الجامعات الخليجية والعربية والدولية.