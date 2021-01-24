أمانة جدة تزيل 60 عقارًا مخالفًا وآيلًا للسقوط بمدائن الفهد

شرعت أمانة محافظة جدة في مشاركة الجهات المختصة، اليوم الأحد، في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى محلات وورش مخالفة لنظام البناء واستعمالات الأراضي بواقع 60 عقارًا؛ وذلك ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد في نطاق بلدية خزام.

وأوضحت أمانة جدة أن الإزالة تأتي بعد رصد العديد من المخالفات داخل الحي، بجانب استخدام مساكن تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة، ومهددة بالانهيار، وجرى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي شملت وقف العين العزيزية والشرطة، وشركتي الكهرباء والمياه، وتم قبل بدء أعمال الإزالة إشعار المواقع وإيقاف الخدمات عنها تمهيدًا لاستكمال معالجة المخالفات ورفع المخاطر القائمة.