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«الصحة»: 186 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 211 حالة ووفاة شخصين

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الرياض - محمد عبدالله - خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 366371 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 357939 حالة.

كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6352 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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