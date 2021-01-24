منها الرياض.. 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت الإصابات بين مناطق المملكة، فسجلت الرياض 82 حالة، ومكة المكرمة 34، والمنطقة الشرقية 29 حالة.

وسجلت الحدود الشمالية 11 حالة، وتم تسجيل 6 حالات في كل من الباحة وعسير، وسجلت نجران 5، والقصيم 4، والمدينة المنورة وحائل 3 حالات لكل منهما، وسجل حالتان في تبوك، وحالة واحدة في جازان.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 357939 حالة، كما تمَّ تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6352 حالة.

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