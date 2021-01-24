«أمانة الشرقية» تُنفذ 1798 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأيام الثلاثة الماضية 1798 جولةً رقابيةً، منها 7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية، ومدى تطبيقها الاحترازات الوقائية.

وأسفرت الجولات عن تحرير 29 مخالفة، منها 23 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد–19» في الأسواق والمراكز التجارية، و6 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 2071 موقعًا بالمنطقة، باستخدام 386543 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 469 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 22161 طنًّا من النفايات، وأزالت 13990 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9384 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

واستقبل مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 7 إلى 23 من شهر يناير الجاري، 1606 بلاغات تضمَّنت بلاغات للإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.

وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا؛ تلقت الأمانة، أمس، 13 بلاغًا بوجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق القنوات الرسمية للأمانة، وعبر الاتصال بمركز البلاغات 940.

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