«المجلس الصحي» يوضح الفرق بين مناعة ما بعد الإصابة بالفيروس ومناعة اللقاح

أوضح المجلس الصحي السعودي، اليوم الأحد، أن المناعة التي تحدث بسبب الإصابة بالفيروس، تختلف عن المناعة التي تحدث بالحصول على اللقاح؛ لأن مناعة اللقاح بُنيت على منهجيات ودراسات وأبحاث علمية.

ونشر المجلس، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنفوجرافًا توعويًّا حول ذلك جاء فيه: «المناعة التي تحدث بسبب الإصابة بالفيروس تختلف عن المناعة التي تحدث بالحصول على اللقاح؛ لأن مناعة اللقاح بنيت على منهجيات ودراسات وأبحاث علمية».

وكان المجلس الصحي السعودي، أوضح في وقت سابق ثلاث معلومات هامة عن اللقاحات، مشيرًا إلى أن اللقاح يحتوي على بكتيريا أو فيروسات ميتة، أو ضعيفة، بحيث لا تملك القدرة على إحداث المرض.

وأشار المجلس، عبر تويتر، إلى ثلاث معلومات هامة عن اللقاحات؛ هي:

أولًا– يتم إعطاؤها للشخص بحيث تحفز الجهاز المناعي في الجسم للتعرف عليها.

ثانيًا–يقوم الجسم بمحاربته إذا دخل مرة أخرى، ويمنع حدوث المرض.

ثالثًا– ينتج الجسم أجسامًا مضادة تتعرف على الميكروب بشكل مبكر.

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