الزعاق: باقٍ 13 يومًا على دخول العقارب.. وهذه أسباب تقلب أجواء موسم الشبط

قال المتخصص بالدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق؛ إنَّ موسم الشبط معروف بتقلب الأجواء وتقلب حركة الرياح، لافتًا إلى دخول موسم العقارب بعد 13 يومًا.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن اليوم أول أيام شباط الثاني، بمعنى أنه تتبقى 13 يومًا «ويدخل علينا (موسم) العقارب التي يقال عنها: (دخلت العقارب ترى الخير قارب)؛ أي دخول موسم الربيع، كما أن الأيام المتبقية من الشبط متقلبة».

وتابع الزعاق أن موسم الشبط موسم انفصالي، ومن شأنه أن تحاول الأجواء الامتزاج بعضها ببعض؛ لذلك تكون حركة الرياح متقلبة، مستشهدًا بالأمثلة الشعبية القائلة: «شباط نقطع رباط.. ومقرقع الببان.. وما على كلامه رباط».

من جانبه، توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن طقس الأحد، سماءً غائمةً جزئيًّا على أجزاء من جنوب غرب المملكة وغربها، ويكون الطقس باردًا ومستقرًّا على معظم مناطق المملكة.

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الأرصاد: طقس الأحد بارد ومستقر على معظم مناطق المملكة