المركز الوطني للأرصاد ينبه إلى سحب رعدية ممطرة على  جازان

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظة فيفا، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن طقس الأحد، سماءً غائمةً جزئيًّا على أجزاء من جنوب غرب المملكة وغربها، ويكون الطقس باردًا ومستقرًّا على معظم مناطق المملكة.

وأضاف المركز، عبر موقعه الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

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