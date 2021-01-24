«الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها في 6 مواقع بالمدينة المنورة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة، خدماتها للرجال والنساء في ستة مواقع بالمنطقة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة، اليوم، تقديم خدماتها للنساء في مركز الفريش، ثم تقدم خدماتها للرجال غدًا في مقر السجن العام بالمدينة المنورة، وللنساء في مركز المندسة، ويوم الثلاثاء تقدم خدماتها للرجال في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة.

وتقدم الوحدة المتنقلة، يوم الأربعاء، خدماتها للنساء في محافظة بدر، ويوم الخميس في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة؛ وذلك بواقع يوم واحد لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات، خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار بدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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