الصحة: عيادات «تطمن» و«تأكد» لا تقدم إثباتات بشأن نتائج فحص كورونا

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن دور عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد»، تقدم خدمات صحية و«فحوصات كورونا» فقط، من دون تقديم إثباتات بذلك.

وأضافت الوزارة أن عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد»، تقدم خدمات صحية فقط للاطمئنان على سلامة المستفيدين، ولا تقدم مشاهد (إثباتات) متعلقة بهذا الخصوص، ويُكتفَى بالنتيجة الظاهرة في تطبيق صحتي والرسالة النصية.

جاء ذلك ردًّا من وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع «تويتر»، على تساؤل أحد المستفيدين قال فيه: «قمت بإجراء اختبار كورونا، ووصلتني رسالة من تطبيق (صحتي) أن الفحص سلبي، وأنا محتاج مشهد بذلك.. أرجو منكم إرسال المشهد لي ولكم الشكر».

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