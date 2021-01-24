طب الأسنان بجامعة خالد تتوج 6 بحوث علمية لأطباء وطبيبات الامتياز

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد مؤخرًا النسخة الـ14 من يوم البحث العلمي السنوي، وذلك ضمن فعاليات برنامج الامتياز للطلاب والطالبات، وذلك عبر شبكة الإنترنت، بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سليمان الشهراني، والمشرف على برنامج الامتياز الدكتور محمد آل عبيد.

وأوضح عميد الكلية الأستاذ الدكتور إبراهيم الشهراني، أنه بلغ عدد الأبحاث التي تم تقديمها ليوم البحث العلمي من أطباء وطبيبات أسنان الامتياز 55 بحثا، مشيدا بجهودهم وتميز أبحاثهم، مثمنا جهود فريق المحكمين والمشرفين على البحوث، ومقدما شكره لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، على دعم الكلية وأنشطتها العلمية.

وأكد الشهراني أنه تم عرض البحوث المشاركة على 6 محكمين لاختيار أفضل 3 أبحاث في شطر الطلاب وكذلك أفضل 3 أبحاث في شطر الطالبات، وفق معايير علمية عالية، وذلك خلال اليوم العلمي الذي تم تنظيمه إلكترونيا. فيما تضمنت فعاليات يوم البحث العلمي تقديم الأبحاث الفائزة من خلال عروض بحثية (PowerPoint)، والتي تم اختيارها مسبقا من قبل المحكمين، حيث حقق المركز الأول من شطر الطالبات طبيبات الامتياز شوق المتحمي، ولميس آل جلبان، وملاك القحطاني، وذلك بإشراف الدكتور محمد كمران، والدكتورة أثير عبدالله غانم، وكذلك حصل على المركز الأول من شطر الطلاب أطباء الامتياز فارس القحطاني، وفهد الشهراني بإشراف الدكتور ناصر الأحمري. كما حصلت طبيبات الامتياز غادة القحطاني، ومشاعل القحطاني، ولمى القحطاني على المركز الثاني في شطر الطالبات بإشراف الدكتور ناصر الأحمري، وجاء بحث طبيبات الامتياز يارا قاسم، وحنين القحطاني في المركز الثالث، وذلك بإشراف الدكتور شاهين فيلاليل.

وفي شطر الطلاب حصل بحث أطباء الامتياز سلطان القحطاني، وشاكر آل عصمان، وسامي آل عواض على المركز الثاني بإشراف الدكتور ساتيش هارلور، وجاء في المركز الثالث بحث أطباء الامتياز سلمان القحطاني، وعبدالرحمن العامري، وعبدالإله مشبب بإشراف الدكتور سعد القحطاني والدكتور شاهيب ساقيب. يذكر أن كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد حققت مراكز متقدمة خلال الفترة الماضية، ضمن منافسات المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان التي نظمها القسم السعودي للمنظمة.