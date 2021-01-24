شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم الباحثين والمختصين .. إطلاق منصة بيانات تقويم التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • العيسى : المنصة ستكون متوفرة على موقع الهيئة الإلكتروني لكافة الباحثين

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم منصة بيانات تقويم التعليم والتدريب، التي طورتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحتوي على عدد من التقارير والمؤشرات والنتائج المتخصصة لتقويم التعليم والتدريب بالمملكة، وتأتي ضمن المشاريع الإستراتيجية للتحول الرقمي والاستثمار في البيانات والمعلومات، بحضور المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس الإدارة د. أحمد بن محمد العيسى، ورئيس الهيئة د. حسام بن عبدالوهاب زمان، وأعضاء مجلس الإدارة.

وبهذه المناسبة قال المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الإدارة د. أحمد العيسى أننا سعداء بإطلاق المنصة التي ستتاح بشكل متكامل لكافة الباحثين والدارسين والمهتمين بالتعليم والتدريب، وأن إطلاقها جاء في ذكرى عزيزة على جميع المواطنين وهي ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، الداعم الأول لقطاع التعليم في كافة منظومته، كما أن هذه المناسبة تتزامن مع اليوم الدولي للتعليم.

وأضاف أن الهيئة ستقدم خدمات متنوعة للمهتمين بالتعليم من طلبة ومعلمين وباحثين وجميع قطاعات التعليم، كما أن منصة تقويم التعليم والتدريب تقدم معلومات متكاملة عن كافة المؤشرات الخاصة بالتعليم والتدريب، فيما يتعلق بالاختبارات التي تقدمها الهيئة، مثل: الاختبارات الوطنية والدولية أو اختبار التحصيل الدراسي أو القدرات وغيرها من الاختبارات، ونأمل أن تستكمل هذه المنصة وتكون مرجعًا أساسًا لكافة المعلومات والبيانات باللغتين العربية والإنجليزية للباحثين داخل المملكة وخارجها، والهيئة مهتمة جداً بتوسيعها وتطويرها في قادم الأيام.

وأشار إلى أن المنصة ستكون متوافرة على موقع الهيئة الإلكتروني لكافة الباحثين وكما هو معروف أن بعض الباحثين والدارسين وطلبة الدراسات العليا ينقصهم المرجع الأساس والموثوق للبيانات الخاصة بالمستوى التحصيلي ومستوى أداء منظومة التعليم بشكل عام، ولذا فقد حرصت الهيئة على توفير هذه المنصة لكل من يريد أن يطلع أو يتابع أو يبحث عن معلومة مهمة في مجال التعليم والتدريب، كما أننا نتكامل مع قطاعات التعليم كافة للتعاون على تطويرها مع كافة الجهات بما فيهم وزارة التعليم.

وأوضح أننا نعيش في عصر التحول الرقمي بكل أبعاده، والإفادة من هذه الثورة في التواصل مع المؤسسات التعليمية ومع الدارسين والباحثين على النطاق العالمي مهم جداً في هذه المرحلة، وبلا شك هذا جزء من سعي الهيئة إلى الإفادة من التطور التقني، خاصة في مجال المعلومات.

وتعدُ منصة بيانات تقويم التعليم والتدريب (ETEC-EDP) مرجعًا رئيسًا للباحثين والمهتمين والمختصين وأصحاب المصلحة وعامة المجتمع، ويأتي اطلاقها بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم، حيث يدعم التقويم والقياس رفع جودة التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، كما أنها منصة وطنية حكومية متاحة لجميع المستفيدين.

كما تُمكن المنصة بيانات تقويم التعليم الزوار لها من الاطلاع على البيانات والمعلومات المتاحة ذات العلاقة بحالة التعليم والتدريب في المملكة، وذلك من خلال عرض المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وقياسها بشكل دوري، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية (مثل نتائج الاختبارات الدولية القياسية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب)، ويمكن للزائر الوصول للمنصة والاطلاع على محتواها من البيانات والتقارير والمؤشرات، ومع كل تقرير تعرض المنصة تعريفًا موجزًا وقائمة بمصادر البيانات التي اعتمد عليها التقرير من خلال الرابط: https://edp.etec.gov.sa/.