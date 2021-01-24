قائمة حضور منتدى دافوس 2021.. رؤساء 25 دولة و600 مدير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينضم أكثر من 2000 قائد إلى أجندة دافوس الافتراضية، تحت شعار "عام حاسم لإعادة بناء الثقة"، في الفترة من 25 إلى 29 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما ينضم 25 رئيس دولة وحكومة لتلبية الحاجة الملحة للتعاون العالمي، إلى جانب 600 من الرؤساء التنفيذيين العالميين لتمثيل القطاع الخاص في أزيد من 100 جلسة سيتم بثها مباشرة للجمهور.



ومع تأكيد جائحة COVID-19 على الحاجة إلى تعاون عالمي أكبر، من المقرر أن يجتمع القادة السياسيون ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم في الفترة من 25 إلى 29 يناير للمشاركة في حدث دافوس الافتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

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وسيتحدث قادة الحكومة، أمثال الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن كيفية قيام الفيروس بإعادة تشكيل المجتمع، وما هي السياسات اللازمة للمضي قدما في 2021 ، مع التركيز على الموضوع المركزي "عام حاسم لإعادة بناء الثقة".

وسينضم إليهم آخرون، بمن في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى: "إن إعادة بناء الثقة وزيادة التعاون العالمي أمران حاسمان لتعزيز الحلول المبتكرة والجريئة لوقف الوباء وتحقيق انتعاش قوي".

وأضاف شواب في بيان له: "سيكون هذا الاجتماع الفريد فرصة للقادة لتحديد رؤيتهم ومعالجة أهم القضايا في عصرنا ، مثل الحاجة إلى تسريع خلق فرص العمل وحماية البيئة".

قطاعات مهمة

وسيكون لكل يوم من الأيام الخمسة تركيزه المتعمق، مع التركيز على إحداث تأثير حقيقي من خلال سياسات ملموسة وتطلعية، في قطاعات:

1- تصميم أنظمة اقتصادية متماسكة ومستدامة ومرنة (25 كانون الثاني / يناير)

2. قيادة التحول والنمو المسؤول في الصناعة (26 كانون الثاني / يناير)

3 - تعزيز الإشراف على الاقتصاد العالمي (27 كانون الثاني / يناير)

4 - تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (28 كانون الثاني / يناير)

5- النهوض بالتعاون العالمي والإقليمي (29 كانون الثاني / يناير)

بينما ما تزال قائمة الحضور المؤكدة تتوسع، فإن الذين صرحوا بالفعل أنهم سيشاركون، هم: شي جين بينغ ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، يوشيهيدي سوجا، رئيس وزراء اليابان، مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

كذلك، يشارك لي هسين لونج، رئيس وزراء سنغافورة، سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، نانا أدو دانكوا أكوفو - أدو، رئيس جمهورية غانا، بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن

أيضا، سيحضر بول كاغامي، رئيس رواندا، إيفان دوكي، رئيس كولومبيا، كارلوس الفارادو كيسادا، رئيس كوستاريكا، ألبرتو فرنانديز رئيس الأرجنتين، إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أنجيلا ميركل ، المستشارة الألمانية.

كذلك يحضر جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، بيدرو سانشيز، رئيس وزراء أسبانيا، غي بارميلين، رئيس الاتحاد السويسري، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

ومن قادة المنظمات الدولية والهيئات الحكومية والبنوك المركزية، تحضر كريستين لاجارد ، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.