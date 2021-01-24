كيفية إنشاء رابط عام لمجموعة WhatsApp الخاصة بك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

عندما يكون لديك مجموعة WhatsApp عامة، فإن إضافة الأعضاء الجدد فردًا فردًا بنفسك يمكن أن يكون مملًا، ولحسن الحظ، لديك بديل، حيث يتيح لك التطبيق إنشاء رابط قابل للمشاركة يمكن للمشاركين المهتمين النقر فوقه للانضمام إلى مجموعتك على الفور، لكن يجب أن يكون لديك امتيازات المسؤول، وإليك كيفية إنشائه واستخدامه.

كيفية إنشاء رابط عام لمجموعة WhatsApp

1- افتح تطبيق WhatsApp على جهاز الأندرويد أو الأيفون وحدد الدردشة الجماعية.

2- انقر على اسم مجموعتك أعلى الشاشة لزيارة صفحة الملف الشخصي للمجموعة.

3- قم بالتمرير لأسفل وحدد خيار دعوة عبر الرابط Invite Via Link، وستجد رابط مجموعتك على الشاشة التالية.

4- يمكنك نسخ الرابط من خلال النقر على الزر نسخ الرابط Copy Link، أو يمكنك اختيار مشاركة الرابط Share Link أو اختيار مشاركة الرابط عبر واتساب Send Link Via WhatsApp وإرساله مباشرة عن طريق الأرقام.

5- هناك أيضًا خيار لإنشاء رمز الاستجابة السريعة QR لمجموعتك، وعند مشاركته، يمكن لأي شخص مسحه ضوئيًا للانضمام إلى المجموعة.

ويجب العلم أن رابط المجموعة يكون عامًا، مما يعني أنه يمكنك حتى نشره على موقع الويب الخاص بك أو منصات السوشيال ميديا لدعوة الأشخاص، لكن عندما ينقر عليه شخص ما، سيتمكن من الانضمام إلى المجموعة دون موافقتك الإضافية.

وفي المستقبل، إذا شعرت أنك استكفيت من العدد ولا تريد لشخص آخر الانضمام إليك فقم بإعادة تعيينه من نفس القائمة باستخدام زر إعادة تعيين الرابط.



