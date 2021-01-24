2160 ساعة تطوعية لترميم منازل الأسر المحتاجة بالشرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الشرقية

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اختتمت مؤخراً المبادرة التطوعية التي استضافتها جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية والتي نفذها 27 طالباً وطالبةً من جامعة الفيصل بالرياض، وبلغ عدد الساعات التطوعية بالمبادرة، التي استمرت لمدة أسبوع، بواقع 2160 ساعة تطوعية.

ترميم منزل أسرتين

وتضمنت المشاركة في ترميم منزلي لأسرتين من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وزار المنزل خلال تنفيذ المبادرة مدير عام فرع وزارة الإسكان بالشرقية المهندس عبدالله المويهي الذي كرم المتطوعين بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي، وأشاد المويهي بالجهد الذي بذله المتطوعون خلال المبادرة وظهر ذلك بوضوح عقب انتهاء أعمال ترميم المنزل، كما أعرب المتطوعون عن سعادتهم بتنفيذ المبادرة.

وأشاروا إلى أنها الأولى لهم بالمملكة في مجال ترميم أحد المنازل المشمولة بالخدمة وأضافوا أن المبادرة تأتي استمراراً لمشوارهم التطوعي الذي بدؤوه بمبادرات مماثلة خارج المملكة بشكل سنوي وقدموا شكرهم لجمعية ترميم على توفير كافة المتطلبات لهم خلال تنفيذ هذه المبادرة.

خبرات سابقة للمتطوعين

وأوضح رئيس مجلس إدارة ” ترميم” المهندس حمد الخالدي أن المبادرة أطلقتها جامعة الفيصل ممثلة في لجنة المجتمع، مشيراً إلى أن الفريق التطوعي لديه خبرات سابقة في ترميم المنازل وهو ما انعكس على جودة الأعمال التي تمت، حيث بدأت المبادرة بتهيئة المنزل للبدء في الأعمال التطوعية والأعمال الفنية من الدهان والكهرباء والسيراميك وغيرها، كما تم في نهاية مبادرة التطوع الاحتفال بإتمام الفرصة التطوعية وتسليم الفريق شهادات الساعات التطوعية.

وأشاد الخالدي بجهود المتطوعين والمتطوعات بجامعة الفيصل بترميم المنزل، مؤكداً على نهج الجمعية الذي تتبعه في الاهتمام بالمتطوعين والمتطوعات وإشراكهم في مشاريع الجمعية.



