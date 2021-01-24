أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

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ذكرت صحيفة الراي الكويتية، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، قد أعاد تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الكويتية.

وكانت حكومة صباح الخالد قد تقدمت باستقالتها إلى مجلس الأمة الكويتي، عقب خلاف وقع بينهما خلال الفترة التي أعقبت انتخابات مجلس الأمة.

وتقدمت حكومة صباح الخالد باستقالتها إلى أمير الكويت، وهو ما وافق عليه، ليعيد تكليف صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة.

