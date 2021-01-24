5 أطعمة تساعد على حماية البشرة من الشمس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تعتبر حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس جزءًا كبيرًا من الحفاظ على صحتها، ليس فقط في الصيف، ولكن على مدار العام، حيث إن الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس تؤدي إلى زيادة سرعة تقدم البشرة ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى سرطان الجلد الذي قد يهدد الحياة.

وبالإضافة إلى استخدام واقٍ من أشعة الشمس فكِّر في إضافة هذه الأطعمة الخمسة إلى نظامك الغذائي بشكل منتظم؛ لحماية بشرتك من الداخل إلى الخارج بالمغذيات الحيوية التي تساعد على الحماية من أشعة الشمس الضارة.

أطعمة تساعد على حماية البشرة من الشمس

1- البطيخ

يساعد على حماية البشرة من الأشعة الحارقة؛ ذلك لأنه مصدر رائع للليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ما يعني تلفًا أقل للخلايا، ويمكنك تناول ثلاثة أكواب من البطيخ، ويفضل تناوله كجزء من وجبة أو وجبة خفيفة تحتوي على بعض الدهون للحصول على الفوائد الكاملة.

2- الطماطم

تعتبر الطماطم أيضًا مصدرًا ممتازًا للليكوبين، وهي تقي من الإصابة بسرطان الجلد، وتساعد في تقليل حدوث حروق الشمس، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2001 أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا الطماطم لمدة عشرة أسابيع يميلون إلى التعرض لخطر الإصابة بحروق الشمس بنسبة 40% أقل من المشاركين الذين لم يتناولوها.

3- الرمان

تُعرف هذه الفاكهة بأنها واحدة من أفضل مصادر مضادات الأكسدة، وتلك الموجودة في الرمان مفيدة بشكل خاص للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، وقد ثبت أنها تقلل من حدوث المؤشرات الحيوية ما قبل السرطانية في خلايا الجلد، ويمكن أن يوفر الرمان أيضًا حماية مضادة لالتهابات البشرة.

4- السلمون

يعتبر سمك السلمون من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكنك تناولها، حيث تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة بشرتك بعد التعرض لأشعة الشمس، مع منع الضرر وإصلاحه في الوقت نفسه، كما تساعد الدهون والبروتين والسيلينيوم الموجودين بشكل كبير في السلمون البشرة على إصلاح نفسها.

5- الفلفل

يحتوي الفلفل الأحمر والأصفر على الليكوبين وبيتا كاروتين، وهما مادتان كيميائيتان نباتيتان تحميان البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وتحميانها من التهيج، لذا تأكد من تناول الكثير منها، لمنح بشرتك أفضل فرصة لتجنب أضرار أشعة الشمس.