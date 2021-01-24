منصة أبشر توضح آلية الرد على طلب رقم الهوية الجديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت منصة أبشر، آلية الرد حال وصول رسالة للمستفيد بشأن وجود رقم هوية جديد لديه.

وقالت المنصة، إنَّه في حالة تلقي المستفيد رسالة مفادها: “لديك رقم هوية جديد”؛ فيمكنه تزويد المنصة باسمه الثلاثي، ورقم الهوية الخاص به، ورقم للتواصل معه برسالة خاصة.

رقم هوية جديد

جاء ذلك ردًا من منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على استفسار وردها من أحد المستفيدين قال فيه: عند دخولي إلى منصة أبشر تظهر لي رسالة نصها “يوجد لديك رقم هوية جديد الرجاء التسجيل كمستخدم جديد برقم هوية جديد”.

خدمات منصة أبشر

وتقدم منصة أبشر كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.



