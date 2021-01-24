فيديو.. الإطاحة بعصابة انتحلت صفة رجال الامن العام بـ الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح رجال الامن العام بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، في الإطاحة بعدد من المواطنین والمُقیمین، بعد تورطھم في ارتكاب عدة جرائم خلال الأيام الماضية.

واستعرض الامن العام عبر مقطع فیديو في “تويتر”، عدداً من الجرائم التي جرى ضبطها مؤخراً وأبرزها، القبض على 4 أشخاص من عدة جنسيات بالرياض لارتكابهم جرائم تزوير في تقارير طبية وإجازات مرضية للمتاجرة بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

انتحال صفة الامن العام

وشملت عمليات الإطاحة بالجرائم، ضبط ثلاثة مواطنين في مكة المكرمة قاموا بالاعتداء على وافدين وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات ومبالغ مالية، وكذلك القبض على مواطنين وثقا مخالفتهما أثناء عكسهما السير بأحد طرق الرياض، بالإضافة إلى الإطاحة بثلاثة أشخاص بالرياض ظهروا في مقطع فيديو وهم ينتحلون صفة رجال الامن العام .

كما تمكن رجال الامن العام من القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية لقيامهم باقتحام مقار شركات ومتاجر بالرياض بغرض سرقة ما تحويه من أموال ومعدات، إلى جانب ضبط مواطن قام بدفع وافد في مجرى مائي بأحد المواقع البرية في الرياض وتوثيق ذلك بمقطع فيديو.



