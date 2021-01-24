اقتصادي / "السعودية للكهرباء" تعين رئيساً ونائباً لرئيس مجلس إدارتها



الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

عين مجلسُ إدارة الشركة

ووافقت الجمعيةُ العامة العادية الـ 21 للشركة السعودية للكهرباء، التي عقدت، على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة، ابتداءً من 21 / 1 / 2021م حتى انتهاء الدورة في 20 / 1 / 2024م، وتمت موافقة الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري وبنك الخليج الدولي.

// انتهى //

14:27ت م

0062



الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسعين مجلسُ إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه المنعقد مؤخرا ، معاليَ الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتورَ نجم الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلال دورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ 21 / 01 / 2021م، وذلك في إطار عدد من القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس.ووافقت الجمعيةُ العامة العادية الـ 21 للشركة السعودية للكهرباء، التي عقدت، على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة، ابتداءً من 21 / 1 / 2021م حتى انتهاء الدورة في 20 / 1 / 2024م، وتمت موافقة الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري وبنك الخليج الدولي.// انتهى //14:27ت م0062

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