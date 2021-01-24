السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل مدير السعودية اليوم المجاهدين



بريدة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه اليوم , مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية اللواء منصور الشدّي والوفد المرافق له، بحضور مدير فرع إدارة المجاهدين بالقصيم العميد عبدالرحمن العايد .

وبحث خلال اللقاء الموضوعات والمهام ذات العلاقة بعمل المجاهدين بمنطقة القصيم , وتم استعراض إنجازات وأداء الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة وكذلك الخدمات التي تقدمها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة.

وأكد سموه أهمية عمل الإدارة العامة للمجاهدين ، مبدياً حرصه ودعمه للإدارة والقائمين عليها لخدمة المنطقة , منوهاً بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة وتوجيه سمو وزير الداخلية لكل أعمال الإدارة العامة للمجاهدين.

فيما نوه اللواء الشدّي بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم لأعمال المجاهدين بالمنطقة.

ثم تسلم سموه هدية تذكارية من اللواء الشدي بهذه المناسبة .

// انتهى //

14:25ت م

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