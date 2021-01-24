السعودية اليوم / 1202 عدد المصابين بكورونا في النمسا



فيينا 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 1202من الإصابات الجديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أنَّ عدد الوَفَيَات المسجلة في البلاد إثر الإصابة بالفيروس بلغ 7418 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ أكثر من 381 ألف حالة.

// انتهى //

13:36ت م

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فيينا 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 1202من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 404714 إصابة.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أنَّ عدد الوَفَيَات المسجلة في البلاد إثر الإصابة بالفيروس بلغ 7418 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ أكثر من 381 ألف حالة.// انتهى //13:36ت م0055

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