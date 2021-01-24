السعودية اليوم / تعليم صبيا ينفذ 50 مشروعاً تعليمياً ومدرسياً بأكثر من 452 مليون ريال



صبيا 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

تنفذ إدارة التعليم بمحافظة صبيا حالياً 50 مشروعاً تعليمياً ومدرسياً لجميع المراحل الدراسية والمنافع التعليمية بقيمة إجمالية بلغت 452 مليون ريال ضمن جهودها في الاستغناء عن ١١٣ مبنى مستأجراً في ٩ محافظات تابعة للإدارة .

وأوضحت الإدارة أن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها 22 مشروعًا مدرسياً وتعليمياً بقيمة إجمالية بلغت 345 مليون ريال، بينما بلغت المشروعات التي شملها التأهيل والترميم والصيانة 28 مشروعاً تم تسليمها مع بداية الفصل الدراسي الأول بتكلفة إجمالية 107 ملايين ريال.

وبينت الإدارة أنه جرى توقيع ١٥ عقداً لتأهيل وترميم وصيانة مباني مدرسية ومبنى إدارة المشاريع والصيانة وإنشاء مستودعات لمكتبي التعليم بمحافظتي ضمد والريث وتركيب انجيله صناعية لعدد من الملاعب ومظلات وسواتر لعدد من المدارس وأسوار وغيرها بتكلفة تجاوزت ١٧ مليون ريال.

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13:35ت م

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