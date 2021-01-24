السعودية اليوم / رئيس "يسّر": الحكومة الرقمية تتمحور حول "احتياجات المواطن أولاً"



الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" المهندس علي بن ناصر العسيري أن رؤية الحكومة الرقمية تركز على تمحور كل الجهود الحكومية بشكل مركزي حول "احتياجات المواطن أولاً"، كما تشمل كل من يستفيدون من خدمات مشابهة لخدمات المواطنين من المقيمين والزوار والشركات والهيئات الحكومية على حد سواء.

وأشار في ندوة نظّمها المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر) إلى أن إستراتيجية الحكومة الرقمية تسعى إلى رفع ترتيب المملكة العربية

وسلط الضوء خلال الندوة التي أدارها رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات غرفة الرياض المهندس منصور العبيد ، على الدور الذي يبذله برنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر) الصعوبات والتحديات التي تتضمن صعوبة التأقلم مع المتغيرات وضعف ثقافة مشاركة الخدمات ونماذج التحول الرقمي وقلة أتمتة العمليات والتكامل الآلي بين الأنظمة المختلفة، بالإضافة إلى ضعف تبني التقنيات الناشئة مع قلة الكوادر التقنية في القطاع الحكومي وغيرها من التحديات.

وعرج العسيري على دور الاكاديميات الرقمية في سد الفجوة الرقمية بين العرض والطلب المهاري في سوق العمل من خلال رفع مستوى المهارات الرقمية، مشيراً إلى أن أكاديمية الحكومة الرقمية تركز على الموظف الحكومي وتنمية مهاراته الرقمية لتمكنه من القيام بدوره نحو مبادرات التحول الرقمي، وفي المقابل تؤدي الاكاديمية السعودية الرقمية دورها الفاعل نحو الأفراد ومن ضمنهم الباحثين عن العمل لإكسابهم المهارات الرقمية اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل، مشيراً الى دور صندوق تنمية الموارد البشرية في تطوير القدرات ورفع المهارات ضمن منظومة الحكومة الرقمية.

وأضاف أن إستراتيجية الحكومة الرقمية ستسهم في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرئيسة، مشيراً إلى أنها تعتمد على الإنجازات المتحققة في رؤية 2030 .

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" أن الحكومة الرقمية في طريقها إلى الحكومة الذكية التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي بالإضافة الى التقنيات الناشئة. مفيداً أن إستراتيجية الحكومة الرقمية تدعم الخطط الوطنية الرئيسية كما تدعم أكثر من عشر أهداف من المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030 و 170 مبادرة لبرامج تحقيق الرؤية .

وخلص إلى أن إستراتيجية الحكومة الرقمية تسعى للوصول الى حكومة رقمية رائدة ومتطورة محورها المواطن عبر مجموعة من المبادرات الهادفة الى حكومة تركز على المستفيدين وخدمات حكومية مبتكرة بالإضافة الى تعظيم العائد من الانفاق وتطوير بيئة رقمية فعالة.

// انتهى //

13:26ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" المهندس علي بن ناصر العسيري أن رؤية الحكومة الرقمية تركز على تمحور كل الجهود الحكومية بشكل مركزي حول "احتياجات المواطن أولاً"، كما تشمل كل من يستفيدون من خدمات مشابهة لخدمات المواطنين من المقيمين والزوار والشركات والهيئات الحكومية على حد سواء.وأشار في ندوة نظّمها المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر) إلى أن إستراتيجية الحكومة الرقمية تسعى إلى رفع ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية EGDI للدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم.وسلط الضوء خلال الندوة التي أدارها رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات غرفة الرياض المهندس منصور العبيد ، على الدور الذي يبذله برنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر) الصعوبات والتحديات التي تتضمن صعوبة التأقلم مع المتغيرات وضعف ثقافة مشاركة الخدمات ونماذج التحول الرقمي وقلة أتمتة العمليات والتكامل الآلي بين الأنظمة المختلفة، بالإضافة إلى ضعف تبني التقنيات الناشئة مع قلة الكوادر التقنية في القطاع الحكومي وغيرها من التحديات.وعرج العسيري على دور الاكاديميات الرقمية في سد الفجوة الرقمية بين العرض والطلب المهاري في سوق العمل من خلال رفع مستوى المهارات الرقمية، مشيراً إلى أن أكاديمية الحكومة الرقمية تركز على الموظف الحكومي وتنمية مهاراته الرقمية لتمكنه من القيام بدوره نحو مبادرات التحول الرقمي، وفي المقابل تؤدي الاكاديمية السعودية الرقمية دورها الفاعل نحو الأفراد ومن ضمنهم الباحثين عن العمل لإكسابهم المهارات الرقمية اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل، مشيراً الى دور صندوق تنمية الموارد البشرية في تطوير القدرات ورفع المهارات ضمن منظومة الحكومة الرقمية.وأضاف أن إستراتيجية الحكومة الرقمية ستسهم في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرئيسة، مشيراً إلى أنها تعتمد على الإنجازات المتحققة في رؤية 2030 .وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" أن الحكومة الرقمية في طريقها إلى الحكومة الذكية التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي بالإضافة الى التقنيات الناشئة. مفيداً أن إستراتيجية الحكومة الرقمية تدعم الخطط الوطنية الرئيسية كما تدعم أكثر من عشر أهداف من المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030 و 170 مبادرة لبرامج تحقيق الرؤية .وخلص إلى أن إستراتيجية الحكومة الرقمية تسعى للوصول الى حكومة رقمية رائدة ومتطورة محورها المواطن عبر مجموعة من المبادرات الهادفة الى حكومة تركز على المستفيدين وخدمات حكومية مبتكرة بالإضافة الى تعظيم العائد من الانفاق وتطوير بيئة رقمية فعالة.// انتهى //13:26ت م0052

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.