استنفار لمكافحة أسراب الجراد بعد تعطل 5 طائرات في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

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اجتاحت أسراب الجراد منطقة جازان وعدداً من محافظاتها، منذ يوم الجمعة الماضي، حيث تسببت أسراب كبيرة من الجراد بتعطل عدد من الطائرات بوسط مدرج مطار الملك عبدالله بمنطقة جازان، الأمر الذي تسبب بإلغاء وتأخر عدد من الرحلات خلال اليومين الماضية.

استنفار لرش مبيدات مكافحة الجراد:

وأشارت مصادر مطلعة لـ”متابعات الخليج 365” إلى أن إدارة مطار الملك عبدالله بجازان استنفرت طاقتها للقيام برش مبيدات مكافحة الجراد بمدرج المطار والمرافق الأخرى، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك بعد أن تسببت الأسراب الكبيرة من الجراد بتعطل محركات 5 طائرات تابعة لإحدى شركات الطيران، الأمر الذي تسبب بإلغاء عدد من الرحلات مساء الجمعة وصباح السبت، حتى وصول فرق الصيانة.

أضرار الجراد على البيئة والإنسان:

وتتسبب أسرب الجراد بالقضاء على المحاصيل الزراعية، حيث تقوم وزارة البيئة بمكافحة الجراد عن طريق رشها بمبيدات معتمدة لا تؤثر على البيئة، لكنها ضارة بصحة الإنسان في حال تناوله، بسبب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في مكافحة الجراد والتي قد تسبب في الإصابة بالتسمم.



