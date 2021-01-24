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آل الشيخ يُفاجئ فرع الوزارة في جدّة.. بزيارة

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جدة - خالد شويل - قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بزيارة تفقدية مُفاجئة لفرع الوزارة بجدّة صباح اليوم (الأحد)، والتقى مدير ومنسوبي الفرع، واطلع على سير العمل، واستمع لطلباتهم وللشكاوى ووجه بحلّها سريعاً، وأن تتم موافاته بما تم إنجازه في إنهائها.

ونوّه بحُسن سير العمل والانضباط الإداري، الذي يسير حسب البروتوكولات التي أقرتها الجهات المُختصة لمواجهة جائحة .

وأكد أن ولاة الأمر قدّموا كل الدعم للوزارة لتقوم بواجبها ومُهماتها، وأن تؤدي رسالتها الأولى في خدمة بيوت الله وكتابه الكريم ونشر الدعوة والتوعية وفق المنهج الوسطي المُعتدل، وأن يكون المنبر مُسخراً لخدمة الدين والوطن والمُجتمع.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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