الأرصاد تنبه من أتربة مثارة وعوالق ترابية على 3 مناطق منها الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة الباحة تضمن عوالق ترابية، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنّ الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات (الباحة - العقيق - المندق - فرعة غامد الزناد)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

ونبَّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة في مكة المكرمة تضمنت عوالق ترابية، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الثانية عشر مساءً، وتشمل (الخرمة - الطائف - العاصمة المقدسة - العرضيات - الكامل - المويه - تربة - رنية - ميسان).

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة عسير تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ويشمل محافظات (بيشة - تثليث).

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس الأحد، سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة ويكون الطقس باردًا ومستقرًا على معظم مناطق المملكة.

وأضاف المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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