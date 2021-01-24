رئيس «يسر»: الحكومة الرقمية تتمحور حول «احتياجات المواطن أولًا»

أكد المهندس علي بن ناصر العسيري الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» أن رؤية الحكومة الرقمية، تركز على تمحور كل الجهود الحكومية بشكل مركزي حول «احتياجات المواطن أولًا»، كما تشمل كل من يستفيدون من خدمات مشابهة لخدمات المواطنين من مقيمين وزوار وشركات وهيئات حكومية على السواء.

وأشار العسيري، في ندوة نظمها المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)؛ إلى أن استراتيجية الحكومة الرقمية تسعى إلى رفع ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية EGDI للدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم.

كما سلط الضوء –في الندوة التي أدارها المهندس منصور العبيد رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بغرفة الرياض– على الدور الذي يبذله برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تتضمن صعوبة التأقلم مع المتغيرات، وضعف ثقافة مشاركة الخدمات ونماذج التحول الرقمي، وقلة أتمتة العمليات، والتكامل الآلي بين الأنظمة المختلفة، بالإضافة إلى ضعف تبني التقنيات الناشئة مع قلة الكوادر التقنية في القطاع الحكومي، وغيرها من التحديات.

وعرج الخبير التقني على دور الأكاديميات الرقمية في سد الفجوة الرقمية بين العرض والطلب المهاري في سوق العمل، من خلال رفع مستوى المهارات الرقمية؛ إذ أشار إلى أن أكاديمية الحكومة الرقمية، تركز على الموظف الحكومي، وتنمية مهاراته الرقمية؛ لتمكنه من القيام بدوره نحو مبادرات التحول الرقمي.

وفي المقابل تؤدي الأكاديمية السعودية الرقمية دورها الفاعل نحو الأفراد، ومن ضمنهم الباحثون عن العمل؛ لإكسابهم المهارات الرقمية اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل، مشيرًا إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية في تطوير القدرات ورفع المهارات ضمن منظومة الحكومة الرقمية.

وأضاف الخبير بالحلول التقنية، أن استراتيجية الحكومة الرقمية، ستسهم في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية، مشيرًا إلى أنها تعتمد على الإنجازات المتحققة في رؤية 2030، مؤكدًا أن الحكومة الرقمية في طريقها إلى الحكومة الذكية التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة.

وبيَّن المهندس العسيري أن استراتيجية الحكومة الرقمية تدعم الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية، كما تدعم أكثر من عشرة أهداف من المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030، و170 مبادرة لبرامج تحقيق الرؤية.

وخلص الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» إلى أن استراتيجية الحكومة الرقمية، تسعى للوصول إلى حكومة رقمية رائدة ومتطورة محورها المواطن، عبر مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى حكومة تركز على المستفيدين، وخدمات حكومية مبتكرة، بالإضافة إلى تعظيم العائد من الإنفاق وتطوير بيئة رقمية فعالة.