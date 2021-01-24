شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة الحوار عبر المنصات .. جلسة حوارية لـ"الإعلاميين السعوديين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان بالتعاون مع جمعية الإعلاميين السعوديين الليلة جلسة حوارية عن بعد بعنوان (ثقافة الحوار الدولي في منصات الاعلام الاجتماعي) بمشاركة أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني د. عبدالله الفوزان وعضو مجلس إدارة جمعية الاعلاميين السعوديين د. عبدالله العساف.

وستتناول الجلسة الحوارية مجموعة محاور أبرزها سقف الحرية بالحوار الوطني، معوقات الحوار، بروتوكولات الحوارات الدولية، دور مركز الملك عبدالعزيز في تطوير الحوار بالمملكة.

وستعقد الجلسة عبر منصة (زوم) عند السابعة مساء، بالإضافة الى البث المباشر على حساب الأكاديمية في تويتر، ويقدمها رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين عبدالله الشهري.