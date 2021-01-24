شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. "الصحة" تكشف تفاصيل "كورونا المتحور" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي العلمي الخاص بتحور فيروس كورونا (COVID-19)، عصر اليوم الأحد .

ويستعرض كل من متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مواضيع "تحور الفيروسات، ظهور سلالات جديدة للفيروس في بعض الدول، تأثير التحور على قوة الفيروس، تحور الفيروس في المملكة العربية السعودية، تأثير التحور . كما يشارك في المؤتمر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب . ويتناول التحديثات الامنية .