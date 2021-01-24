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عاجل .. "الصحة" تكشف تفاصيل "كورونا المتحور"

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الدمام - شريف احمد - تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي العلمي الخاص بتحور فيروس كورونا (COVID-19)، عصر اليوم الأحد .

ويستعرض كل من متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مواضيع "تحور الفيروسات، ظهور سلالات جديدة للفيروس في بعض الدول، تأثير التحور على قوة الفيروس، تحور الفيروس في المملكة العربية ، تأثير التحور . كما يشارك في المؤتمر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب . ويتناول التحديثات الامنية .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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