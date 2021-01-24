شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | خدمة عدلية جديدة .. المحادثة الفورية عبر "ناجز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز ناجز خدمة عدلية جديدة وهي "المحادثة الفورية" والتي تضاف إلى حزمة الخدمات الإلكترونية التية توفرها البوابة لأكثر من 10 ملايين مستخدم فعال، مما يسهم في تخفيف الضغط على كتابات العدل، وتوفير الوقت والجهد، وإنجاز المعاملات بسرعة، وتيسير التعاملات القضائية وزيادة موثوقيتها.

وتشمل أبرز خدمات المركز: خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، وطلبات الإنهاءات، والترجمة القانونية للصكوك والأحكام والوثائق، وخدمات المصالحة بالتعاون مع مركز المصالحة، والاستشارات القانونية المقدمة من قبل محامين بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، ويعمل في مركز ناجز فريق عمل مؤهل ومدرب، كما يقدم المركز خدمات الإنترنت المجانية ومجموعةً من الأجهزة الموصولة بالإنترنت لخدمة المستفيدين.

ويهدف المركز إلى ضمان جودة الخدمات العدلية المقدمة، وتقديم خدمات مخصصة للمستفيدين، وإنجاز الخدمات بسرعة، وتعزيز رضا المستفيدين، وسعيًّا لتسهيل الحصول على الخدمات وتوفيرها للمستفيدين بسرعة وسهولة، أطلقت وزارة العدل ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني بوابة (ناجز) لتقديم الخدمات العدلية الإلكترونية من خلال بوابة موحدة، وتقدم البوابة حاليًّا أكثر من 120 خدمة عدلية، تشمل التراخيص العدلية، وخدمة الصك الإلكتروني، وإصدار الوكالات بكل أنواعها، والإفراغ العقاري.