المفتي العام لـ القضاة: عليكم التحلي بهذه الصفات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رسالة إلى القضاة.

وأوصى سماحة المفتي آل الشيخ القضاة بالنظر إلى الخصوم الذين يأتونهم على اختلاف اتجاهاتهم وطبائعهم وأخلاقهم، بنظرة الرحمة والإحسان وحُسن الرفق بالناس وتقبل مشاكلهم والتواضع معهم.

وقال إن كل خصم يدعي الحق لنفسه، داعيًا القضاة إلى سماع الطرفين بتواضع ورفق حتى يستطيع أن يقنع الجميع خاصة المخالف بالحكم الذي يصدره، فيعود وقد اقتنع أن الحق عليه.

