شكرا لقرائتكم إجراء 3858 عملية قلبية بـ مركز القلب في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24 إجراء 3858 عملية قلبية بـ مركز القلب في القصيم متابعات الخليج 365 - واس أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم 3858 عملية قسطرة وجراحية للقلب خلال العام 2020م . وبلغ عدد عمليات قسطرة القلب بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب 3584 عملية منها 206 عمليات للأطفال. فيما بلغ عدد عمليات جراحة القلب بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب 274 عملية منها 153 للأطفال .

