وزير التعليم: في اليوم العالمي للتعليم نحتفي بنجاحات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعرب وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، عن فخره واعتزازه بما حققته السعودية من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة كورونا.

نجاحات غير مسبوقة

وقال حمد آل الشيخ، في تغريدة عبر “تويتر”: “‏في اليوم العالمي للتعليم؛ نحتفي بما تحققه المملكة بتوجيهات قيادتها -أعزها الله- من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة كورونا، وما يبذله الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والمعلمون والمعلمات والمدربون والإداريون من جهود وطنية مخلصة، لاستمرار التعليم عن بُعد، وخدمة أبنائنا الطلبة”.

اليوم العالمي للتعليم

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت إعلان يوم 24 يناير يوما دوليا للتعليم (link is external)، احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.



