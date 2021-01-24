المركزي السعودي: نستهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد البنك المركزي السعودي “ساما”، أن الآليات التي يعمل عليها البنك تستهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي وتحفيز الادخار لدى الأفراد، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مهاراتهم المهنية والفنية.

وأوضح البنك أنه يولي اهتماماً وعناية خاصة بقطاع التأمين، مبيناً أنه عمل -ولا يزال- على عدد من المبادرات التطويرية والإصلاحات الهيكلية من أجل تطوير قطاع التأمين وتحقيق المواءمة مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030“.

رفع مستوى عدالة وكفاءة التسعير

وأشار البنك المركزي السعودي، إلى أنه يعمل بشكل دؤوب مع الجهات ذات العلاقة لتذليل جميع التحديات للرفع من نسبة تغطية التأمين الصحي وتأمين المركبات وأنواع التأمين الأخرى.

وأضاف أنه يسعى إلى رفع مستوى عدالة وكفاءة التسعير حيث حدثت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وتم إلزام شركات التأمين بمنح حسومات تصل إلى 60 % لأصحاب السجل الخالي من المطالبات.

