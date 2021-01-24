الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

بدء السماح لملاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها كنقل عام

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأحد)، بدء السماح لملاك الشاحنات المستوردة قبل تاريخ 1 يناير 2021 بتسجيلها، كنقل عام.

وأوضحت الهيئة أن ذلك سيتيح لملاك الشاحنات العمل في نشاطي نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدد للدخول للأنشطة مع الالتزام بمتطلبات السلامة اللازمة.

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أنه يمكن لملاك الشاحنات التسجيل من خلال الرابط التالي (هنا).



