الإحصاء: تراجع عدد المشتغلين الأجانب وارتفاع السعوديين بالربع الثالث

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث 2020، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع عدد المشتغلين الأجانب بنحو 257.2 ألف مشتغل مقارنة بالربع الثاني.

وفي المقابل ارتفع عدد المشتغلين السعوديين بنحو 81.9 ألف موظف خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بالربع الذي سبقه ليصل عددهم إلى 3.25 مليون موظف.

وكان سوق العمل في السعودية قد تأثر خلال الربع الثاني والثالث من العام الماضي بآثار جائحة كورونا.

انخفاض معدل البطالة

وكانت الإحصاء قد أعلنت في وقت سابق انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى (14.9%) خلال الربع الثالث من عام 2020م، كما انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (8.5%) وذلك بحسب نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2020م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء GASTAT.

معدل المشاركة في القوى العاملة

وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث التي نشرتها الهيئة اليوم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ (49,0%) في هذا الربع مقارنةً بالربع السابق، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (66.0%)، محققًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.4) نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات (31.2%) بانخفاضٍ قدره (-0.1) نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق.

