فيديو.. مروض الثعابين في جازان يكشف حالته الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - جازان

قال مروض الثعابين عدنان الهرمي، الذي تعرض للدغة من أفعى “كوبرا” في جازان، إنه بخير وحالته الصحية جيدة.

وأوضح الهرمي أنه بعد اللدغة توجه فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج، قائلا عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله بعد خروجي من المستشفى بيوم توجهت إلى مهرجان عجلان بمحافظة القنفذة”.

وأضاف أنه بعد خروجه من المستشفى قدم عرضا مع 3 ثعابين “كوبرا”، مؤكدا أنها المرة الخامسة التي يتعرض فيها للدغ من الثعابين.

وأبان أنه تعرض لكثير من المواقف مع الأسد والضبع إلا أن ذلك لن يثنيه عن ممارسة هوايته.

