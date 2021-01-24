بالفيديو.. هذا ما طلبته الطفلة ريوف من أمير الشمالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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كشف متابعات الخليج 365 محمد الشمري، والد الطفلة ريوف، عن تفاصيل لقاء ابنته ريوف بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، في إمارة رفحاء الأسبوع الماضي.

تفاصيل لقاء ريوف بالأمير فيصل:

وقال الشمري: إنه كان بصحبة طفلته ريوف عند بوابة الإمارة، وعند وصول موكب الأمير توقفت مركبته وقلت: إن ريوف تريد الحديث معك، فأمر بدخولنا والتقينا به، واستمع لي بالحديث عن حالة ريوف الصحية، وقام سموه بعد ذلك بالحديث معها، وطلبت منه طلبًا ووعد بتلبيته لها، مؤكدًا أنه يعتبرها كابنته.

ريوف تتلقى “أبشري وتم”:

وتابع أن الطفلة ريوف تحدثت عن لقائها وقالت: طلبت من سمو الأمير فيصل أن يقول لي تم، وقال: “تم”، فطلبت منه مبلغًا ماليًّا وسيارة وقال لي: “أبشري”.

ريوف تعاني من إعاقة رباعية:

وعن حالة ريوف قال والدها: إن ريوف تعاني من إعاقة رباعية منذ ولادتها، وأكدت تقارير المستشفيات عدم وجود علاج لها في المملكة وعلاجها في ألمانيا، بالإضافة إلى أنها بكلية واحدة.



