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ارتفاع صافي أرباح المراعي لـ 1.9 مليار ريال خلال عام
بنهاية السنة المالية 2020
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت شركة المراعي، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 1.9 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 1.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 9.5 % .
نمو إيرادات الشركة
ويعود سبب الارتفاع في صافي أرباح شركة المراعي خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو الإيرادات بمعدل 7.0% كان بقيادة قطاع الأغذية والألبان طويلة الأجل والدواجن، كما ارتفع إجمالي الربح بمعدل 3.1 % مقارنة بمعدل نمو الإيرادات، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.
مصاريف البيع والتوزيع
وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع 114.2 مليون ريال بمعدل 4.8% وهي أقل من نمو المبيعات المقدرة بـ 7.0% وقد كان سبب الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف العمالة ونفقات التسويق العامة وزيادة الدعم التجاري، كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية 19.5 مليون ريال بمعدل 4.9%.