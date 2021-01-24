تدني درجات الحرارة في الرياض فجر اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت درجات الحرارة في الرياض فجر اليوم الأحد، انخفاضاً ملموساً، مع موجة برد قارس، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 7 درجات مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، اليوم الأحد بمشيئة الله.

درجات الحرارة المتوقعة:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن يكون الطقس باردًا ومستقرًّا على معظم مناطق المملكة.

وتوقع المركز أن تسجل كل من جدة وجازان والقنفذة 30 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، كما تسجل القريات وطريف أقل درجة حرارة وهي صفر مئوية.

