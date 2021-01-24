شكرا لمتابعة خبر عن الإحصاء: 33.7 % من العاطلين استغنى عنهم صاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن 33.7% من إجمالي العاطلين عن العمل ممن سبق لهم العمل جاءت بطالتهم بسبب «الاستغناء عن خدماتهم بواسطة صاحب العمل» خلال الربع الثالث من العام الماضي 2020.

وذكرت الهيئة قي تقرير لها أن نسبة المتعطلين عن العمل منهم بسبب «الاستقالة» بلغت 12.9%، وبلغت نسبة من تم انتهاء عقودهم المؤقتة 10.8%، أما أصحاب الأعمال ممن قاموا بتصفية مشاريعهم بسبب قلة الأرباح أو فشلها فبلغت نسبتهم 2.4%، مع توجه 0.2% منهم إلى التقاعد.

وتبين أن أكثر أسلوب البحث عن العمل من السعوديين جاء من خلال التقديم على بوابة صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) وبلغت نسبة المتقدمين 21.3%، فيما جاءت في المرتبة الثانية متابعة منصة (جدارة) التابعة لموقع وزارة الموارد البشرية من خلال التقديم أو متابعة تقديم طلب سابق بنسبة 21%.

وجاء في المرتبة الثالثة التقديم من خلال الفرص الوظيفية بالمراسلة عبر الإنترنت أو البريد واستحوذت على 15.4% من إجمالي المتقدمين، ولاقت منصة (ساعد) التابعة لوزارة الموارد البشرية إقبالا بنسبة 10.9% من إجمالي أسلوب البحث عن العمل.