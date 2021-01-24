شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مفتي المملكة يوجه نصيحة هامة للقضاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الأحد، نصيحة هامة للقضاة.

وقال عبدالعزيز آل الشيخ: "أيها القاضي الكريم، أنت في قضائك يأتيك الخصوم على اختلاف اتجاهاتهم وطبائعهم وأخلاقهم، وأنت في منصب القضاء والعدل فانظر لهم نظرة الرحمة والإحسان".

وأضاف: "كل يدعي الحق لنفسه؛ فلابد من سماع الطرفين بتواضع ورفق بهم حتى تستطيع أن تقنع الخصم المخالف بما وفقك الله به فيرجع ويقتنع أن الحق عليه وهكذا يكون قضاة المسلمين في تواضع وحسن رفق وتقبل لكل المشاكل".