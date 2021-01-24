اخبار السعوديه

"الصحة" تكثف الجهود لسرعة توريد كميات اللقاح المطلوبة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تكثف الجهود لسرعة توريد كميات اللقاح المطلوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر اليوم الأحد أن وزارة الصحة تنسق مع الدول المصنعة للقاح المستجد لتوريد كميات كافية من لقاح فايزرأو لقاح آخر بعد ثبوت مأمونيته .

وأكدت ان الجهود مستمرة بالتزامن مع اعتزام وزارة الصحة إنشاء مركز للقاح في كل منطقة من أجل تلبية الطلب عليه سواء من المواطنين والمقيمين .

وأشارت أن الفترة الحالية تشهد وزارة الصحة إعادة جدولة للمواعيد التي تم حجزها عبر تطبيق " صحتى " سواء للجرعة الأولى أو لحاجزي الجرعة الثانية .

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا