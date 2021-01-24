شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تكثف الجهود لسرعة توريد كميات اللقاح المطلوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر اليوم الأحد أن وزارة الصحة تنسق مع الدول المصنعة للقاح كورونا المستجد لتوريد كميات كافية من لقاح فايزرأو لقاح آخر بعد ثبوت مأمونيته .

وأكدت ان الجهود مستمرة بالتزامن مع اعتزام وزارة الصحة إنشاء مركز للقاح في كل منطقة من أجل تلبية الطلب عليه سواء من المواطنين والمقيمين .

وأشارت أن الفترة الحالية تشهد وزارة الصحة إعادة جدولة للمواعيد التي تم حجزها عبر تطبيق " صحتى " سواء للجرعة الأولى أو لحاجزي الجرعة الثانية .