شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تكشف أقل درجات الحرارة اليوم أبرزها 6 درجات تحت الصفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد عن أبرز درجات الحرارة الصغرى المسجلة في موجة البرد التي تشهدها المملكة .

وقال المركز الوطني للأرصاد أن القريات سجلت أقل درجات الحرارة بـ 6 درجات تحت الصفر ، وسجلت طريف صفر مئوية ، وعرعر درجة واحدة .

وأضاف مركز الأرصاد أن سكاكا سجلت 2.9 درجة مئوية ، وسجلت رفحاء وتبوك ثلاث درجات فقط .

كما وصلت درجة الحرارة في الرياض 7 درجات فقط ، ومن المتوقع أن تشهد المملكة اليوم كتلة هوائية باردة .

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