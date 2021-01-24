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بالفيديو.. وزير التعليم: في اليوم العالمي للتعليم نحتفي بنجاحات المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، عن فخره واعتزازه بما حققته المملكة من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة .

وقال حمد آل الشيخ: "‏في اليوم العالمي للتعليم؛ نحتفي بما تحققه المملكة بتوجيهات قيادتها -أعزها الله- من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة كورونا، وما يبذله الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والمعلمون والمعلمات والمدربون والإداريون من جهود وطنية مخلصة، لاستمرار التعليم عن بُعد، وخدمة أبنائنا الطلبة".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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