شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير التعليم: في اليوم العالمي للتعليم نحتفي بنجاحات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، عن فخره واعتزازه بما حققته المملكة من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة كورونا

وقال حمد آل الشيخ: "‏في اليوم العالمي للتعليم؛ نحتفي بما تحققه المملكة بتوجيهات قيادتها -أعزها الله- من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة كورونا، وما يبذله الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والمعلمون والمعلمات والمدربون والإداريون من جهود وطنية مخلصة، لاستمرار التعليم عن بُعد، وخدمة أبنائنا الطلبة".