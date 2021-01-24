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الموارد البشرية: لا يمكن تغيير مهنة العامل الزراعي

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الرياض - محمد عبدالله - ردًا على استفسار أحد المستفيدين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقف العامل الزراعي من تغيير المهنة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع «تويتر»، «إن العامل الزراعي لا يوجد له تغيير مهنة»، وذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة من أحد المستفيدين قال فيه: «هل يمكن تعديل مهنة عامل زراعي الى عامل منزلي؟». 

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت في وقت سابق، أنه «يتم التقيد عند استقدام العمالة بالمهن التي تم تحديدها عند الموافقة على رصيد التأشيرات». 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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