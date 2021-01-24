آل الشيخ: المعلمون يبذلون جهودًا وطنية مخلصة لخدمة أبنائنا الطلاب

ثمَّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، جهود المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والإداريون في خدمة الطلاب وتحقيق نجاح غير مسبوق رغم جائحة كورونا.

وقال الوزير بتغريدة له عبر موقع تويتر بمناسبة اليوم العالمي للتعليم: «نحتفي بما تحققه المملكة بتوجيهات قيادتها -أعزها الله- من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة كورونا، وما يبذله الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والمعلمون والمعلمات والمدربون والإداريون من جهود وطنية مخلصة، لاستمرار التعليم عن بُعد، وخدمة أبنائنا الطلبة

ويعد اليوم العالمي للتعليم مناسبة سنوية تقام في 24 يناير من كل عام للاحتفال بالتعليم، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 73/25 اعتبار 24 يناير كيوم دولي للتعليم للتأكيد على دوره الأساسي في بناء المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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