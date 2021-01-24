الحصيني: انخفاض البرد تدريجيًا بدءًا من الغد

توقَّع خبير الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن يخف البرد تدريجيًا بدءًا من يوم غد الاثنين.

ورصد الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، تأثير شدة البرد على الإبل مستشهدا بالقول الشعبي: «برد يفطر خشوم البعارين»، حيث يتجمد الماء في أحواض الماء وتعاني الإبل لشربه.

وأضاف خبير الطقس والأرصاد، أن البرد مؤذٍ للإنسان والحيوان والنبات خاصة إذا كان الهواء البارد جافًا وهذا ما يحصل في الكتلة السائدة.

من جانبه، توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس الأحد، سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة ويكون الطقس باردًا ومستقرًا على معظم مناطق المملكة.

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الأرصاد: طقس الأحد بارد ومستقر على معظم مناطق المملكة