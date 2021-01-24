السعودية اليوم / تسجيل 12257 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 12257 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.134.936 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51.870 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.807.500 حالة.

// انتهى //

10:36ت م

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برلين 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 12257 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و349 وفاة .وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.134.936 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51.870 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.807.500 حالة.// انتهى //10:36ت م0015

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